Liverpool, Chiesa non inserito nella lista Champions

03/09/2025 | 20:44:52

Federico Chiesa non è stato inserito nella lista UEFA per la fase a gironi della Champions League del Liverpool. Una decisione che chiaramente è un vero smacco per l’ex ala della Juventus, subentrato dalla panchina in tutte le prime tre gare di Premier League, ma decisivo alla prima giornata con un gol pesante che è valto.i 3 punti alla compagine di Slot. Al suo posto, tra i 17 slot riservati ai giocatori non formati localmente, i Reds hanno scelto di inserire Rio Ngumoha, anche lui decisivo nella vittoria contro il Newcastle.

Foto: sito Liverpool