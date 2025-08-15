Liverpool-Bournemouth, tifoso cacciato da Anfield dopo insulti razzisti a Semenyo

15/08/2025 | 22:25:00

Brutto episodio di razzismo andato in scena durante Liverpool-Bournemouth. Nel match valido per la prima giornata di Premier League, Antoine Semenyo è stato vittima di un insulto razzista proveniente dagli spalti e ricevuti poco prima di battere una rimessa laterale. Il direttore di gara Anthony Taylor, che è stato avvertito dallo stesso centravanti degli ospiti, ha interrotto la partita per 2′ e ha chiamato capitani e allenatori delle due squadre mettendo in pratica di fatto il protocollo e dunque la sospensione della gara in caso di secondo episodio razzista. Il tifoso è stato intercettato e cacciato da Anfield.

FOTO: X Semenyo