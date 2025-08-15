Liverpool-Bournemouth 4-2: Chiesa entra e regala la vittoria a Slot

15/08/2025 | 22:59:59

Il Liverpool si aggrappa a Chiesa nell’esordio in Premier League (4-2), l’esterno azzurro entra all’82’ e all’88’ segna il momentaneo 3-2 al Bournemouth regalando il successo ai Reds, poi Salah arrotonda il punteggio sul 4-2 nel recupero. Nel primo tempo Ekitike aveva regalato il vantaggio con il primo gol in Premier, poi il raddoppio di Gakpo al 49′ prima della rimonta degli ospiti con la doppietta di uno scatenato Semenyo. Da segnalare anche un episodio di razzismo contro Semenyo che ha portato all’allontanamento da Anfield di un tifoso. Commozione generale in ricordo di Diogo Jota, tra le dediche dei calciatori e gli applausi dello stadio.

FOTO: Instagram Liverpool