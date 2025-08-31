Liverpool-Arsenal, un gioiello di Szoboszlai regala il primato ai Reds
31/08/2025 | 19:30:18
Il Liverpool si aggiudica lo scontro diretto di Anfield contro l’Arsenal. La gara non inizia bene per gli ospiti costretti a fare a meno di Saliba (infortunio). La prima vera occasione della partita arriva al 36’ con Madueke, tra i più ispirati, che effettua una buona corsa in area, raccoglie un traversone e calcia verso la porta, il tiro è però bloccato con una gran scivolata da un avversario.
Per vedere un cambio nel punteggio bisogna però attendere il minuto 83, quando Szoboszlai realizza la punizione che decide l’incontro. Una conclusione perfetta che bacia il palo ed entra in rete. Nonostante la vittoria maturata, Slot può sorridere a metà a causa dell’infortunio di Wirtz costretto al cambio, come Saliba.
Foto: Szoboszlai Instagram