Liverpool-Arsenal, le formazioni ufficiali
31/08/2025 | 16:45:32
Il big match di Premier League tra Liverpool e Arsenal lascia pregustare una lotta destinata a protrarsi per tutta la stagione. Di seguito le scelte dei due allenatori: Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konate, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike. All.: Slot. Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi, Merino; Madueke, Gyokeres, Martinelli. All.: Arteta.
Foto: X Liverpool