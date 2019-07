Liverpool, altro ko in amichevole: il Siviglia vince 2-1 al 90′

Secondo ko di fila per il Liverpool. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Dortmund, i campioni d’Europa in carica perdono anche contro il Siviglia, che al Fenway Park di Boston si impone per 2-1. Gli andalusi passano in vantaggio al 37′ con una conclusione potente e angolata da parte di Nolito, immediato pareggio dei Reds con Origi, che approfitta di un rimpallo in area su situazione da corner e firma l’1-1 poco prima dell’intervallo. Nella ripresa, entrambe le squadra cambiano tutti e undici i titolari: nel Siviglia entrano Vazquez, Munir, Dabbur, Ben Yedder e Gnagnon, che al 76′ si fa espellere per un brutto fallo su Larouci (costretto ad abbandonare il campo), mentre il Liverpool inserisce Milner, Mignolet, Lovren e Fabinho. All’82’, entra anche Pozo che otto minuti dopo decide il match: Munir serve lo spagnolo che supera Mingolet in uscita e a porta vuota firma il 2-1 finale, decretando la seconda sconfitta consecutiva del Liverpool.

