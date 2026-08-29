Liverpool, altra rimonta ma ancora niente vittoria: con il Nottingham Forest finisce 2-2

29/08/2026 | 16:11:45

Il Liverpool non riesce ancora a trovare la prima vittoria in campionato. Ad Anfield i Reds pareggiano 2-2 contro il Nottingham Forest, al termine di una gara in cui sono costretti a rimontare per ben due volte, un po’ come accaduto alla prima giornata contro il Newcastle.

Il Forest passa in vantaggio al 24′ con Dan Ndoye, bravo a finalizzare una ripartenza. Il Liverpool reagisce e trova il pareggio al 60′ con Alexander Isak, alla prima rete in campionato con la nuova maglia, su assist di Gakpo. La squadra ospite però torna avanti al 70′ grazie al rigore trasformato da Morgan Gibbs-White.

Quando la partita sembra ormai indirizzata verso la sconfitta, arriva la giocata che salva i Reds: all’82’ Víctor Muñoz, alla sua prima da titolare ad Anfield, lascia partire una conclusione potentissima che colpisce la traversa prima di entrare in rete.

Finisce 2-2. Per il Liverpool è il secondo pareggio consecutivo nelle prime due giornate: la squadra di Andoni Iraola mostra carattere e capacità di reagire, ma deve ancora trovare maggiore solidità e continuità per trasformare le rimonte in vittorie.

Foto: X Liverpool