Liverpool a +11 sul City, Guardiola: “Premier ancora aperta, può succedere di tutto”

Vince il Liverpool, pareggia il City che scivola a meno 11 dalla vetta. Il tecnico del club di Manchester, Pep Guardiola, ha parlato così in conferenza dopo il 2-2 contro il Newcastle: “Il campionato è ancora aperto perché continueremo a combattere fino all’ultimo giorno come abbiamo fatto la scorsa stagione. Lo spirito deve sempre essere quello perché tutto può succedere nel calcio. Abbiamo giocato ad un buon livello. Ci siamo mossi bene, abbiamo creato abbastanza occasioni ma sfortunatamente abbiamo subito gol. In generale, abbiamo giocato bene, al livello della scorsa stagione”.

Foto: The Sun