Liverani: “Vogliamo onorare l’impegno di Coppa, faremo diversi cambi. Mancosu e Farias out, Lapadula ci sarà”

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato alla vigilia della gara di Coppa Italia con la Spal. Queste le dichiarazioni pubblicate sul sito ufficiale dei salentini: “Le vittorie ottenute su dei campi importanti, come quella di sabato scorso a Firenze danno sempre più autostima. La squadra inizia ad avere grande consapevolezza nei propri mezzi, le certezze aumentano, anche se abbiamo sempre i nostri difetti. Per la gara di domani saranno sicuramente out Mancosu, Dumancic, Farias e Meccariello. Abbiamo con noi quattro ragazzi della Primavera, qualcuno di loro andrà in panchina e poi vedremo strada facendo. Lapadula credo giocherà, non so quanto, ma farà parte della partita. Dovrò cercare di costruire una squadra che può tenere il campo e provare a vincere. È una gara ufficiale, in cui dovrò fare un po’ di necessità virtù, però vogliamo passare il turno. Sicuramente ci aspetta un incontro importante, che da la possibilità ancora di più di giocare a tutti. Vincere questo match darebbe lustro a tutti, in quanto il prossimo avversario sarebbe il Milan. A livello tattico non ho ancora deciso, anche se lo spartito non si discosterà tanto dal solito”.

Foto: Serie A You Tube