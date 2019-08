Liverani: “Sul mercato potremmo anche fermarci. Imbula ha il fuoco dentro”

Dopo aver perso per 4-0 nell’esordio in Serie A contro l’Inter, il Lecce è atteso alla seconda giornata dalla sfida contro il Verona di Juric. Alla vigilia ha parlato in conferenza stampa il tecnico giallorosso Fabio Liverani: “Juric ha portato un calcio aggressivo, rispetto allo scorso anno ci attende una gara completamente nuova. Il Verona, come l’Inter, si schiera a tre in difesa. Ma le difficoltà ci saranno: l’Inter è una cosa, l’Hellas sulla carta è al nostro livello. Loro, come noi, puntano alla salvezza. Sia La Mantia che Lapadula in settimana hanno avuto qualche problema. Imbula ha caratteristiche che non avevamo in rosa. Lui è un giocatore top, che ha il fuoco dentro. Tocca a noi riportarlo ai suoi massimi livelli. Dell’Orco lo abbiamo scelto per la sua grande duttilità. Può giocare a tre o a quattro e anche a sinistra. Benzar potrebbe anche partire titolare, vedremo. Sul mercato abbiamo condiviso tutti una linea comune. A maggio ci siamo detti di puntare su calciatori di categoria, di esperienza per dare anche un patrimonio alla società. Fin qui ci siamo riusciti. Non compreremo tanto per farlo, se non troviamo chi può aiutarci resteremo così fino a gennaio“.

Foto: DAZN