Liverani: “Spal? Prima occasione per allontanare ulteriormente una diretta concorrente per la salvezza. Non firmo per il pari”

A poche ora dalla sfida salvezza contro la Spal, l’allenatore del Lecce Fabio Liverani ha presentato il match alla stampa.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“Siamo consapevoli di quanto fatto nelle precedenti due partite, la squadra lo è. Ma non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare su questa strada e tenere il piede premuto sull’acceleratore come fatto fin qui. Quando una squadra scende in campo conta la testa e tutto diventa più semplice se c’è serenità. Qui tutti hanno fatto un salto in avanti in termini di mentalità. I tifosi per noi rappresentano un valore aggiunto: questa gente sta trascinando la squadra, la supporta sempre noi vogliamo continuare a regalare soddisfazioni. La Spal ha tanti calciatori forti: da Petagna a Valoti, Di Francesco. Questi possono creare difficoltà, ma noi abbiamo tutte le carte in regola. “Questa è la prima occasione per allontanare ulteriormente una diretta concorrente per la salvezza, non firmo per il pari“.

Foto: Twitter ufficiale Lecce