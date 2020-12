Liverani: “Sono l’unico responsabile, non ho visto voglia di vincere nel primo tempo. Per fortuna il 2020 è finito”

Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha commentato così il 2-1 subito dal Crotone ai microfoni di Sky Sport:

“Non mi aspettavo un primo tempo così, è evidente che la colpa è mia. Non siamo in grado di fare tanto turnover e bisogna dare risposte. Mi dispiace, ma l’unico responsabile sono io. Quello che mi dispiace è non aver visto la fame giusta e la voglia di vincere nel primo tempo, mentre nella ripresa non posso rimproverare nulla. Per fortuna il 2020 è finito, il nostro

sarà un campionato di grande sofferenza”.

Foto: Parma sito ufficiale