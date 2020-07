Liverani: “Siamo sulla buona strada. Prima di morire lotteremo fino all’ultimo secondo”

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato ai microfoni ufficiali del club salentino alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Avevamo bisogno di prestazioni e punti. Da quando siamo in A non abbiamo fatto punti senza prestazioni, queste sono cose collegate. Siamo una squadra che per poter portare a casa qualcosa deve fare la partita. In questo ultimo periodo l’ha fatta. Abbiamo concesso qualcosa, a Cagliari molto meno che con la Lazio e abbiamo creato palle gol nitide veramente importanti. Sicuramente dopo la partita c’è stato rammarico per non aver vinto ma l’abbiamo già messa dietro le spalle e ci prepariamo a quest’altra battaglia che avrà mille difficoltà. Siamo sulla buona strada: i ragazzi sanno che la scintilla che pochi giorni fa ha acceso il fuoco, va tenuta costantemente viva, ricercando la continuità. C’è chi non è al 100%, ma lo spirito è quello di chi non vuole mollare e vuole lottare fino all’ultimo secondo. Questa squadra ha dimostrato sempre che prima di morire lotterà fino all’ultimo secondo”.

