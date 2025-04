Liverani si presenta: “Orgoglioso di tornare a Terni, trovo un gruppo sano”

Fabio Liverani è stato presentato dalla Ternana dopo la svolta a sorpresa che vi abbiamo anticipato ieri mattina. “Per me è motivo di orgoglio tornare in un posto dove abbiamo fatto qualcosa di bello. Qui ho lasciato tanto sia nel cuore che sul campo. Mi è stato chiesto di poter programmare qualcosa di importante e duraturo, era quello che cercavo in un mondo dove si fa fatica a individuare qualcosa del genere. Con il presidente ci eravamo già parlati e avevamo trovato dei punti d’incontro. E’ evidente che la Ternana non può stare in questa categoria, fino ad oggi ha fatto anche un buon campionato e non si può discutere. Purtroppo ne sale una diretta, poi si apre un nuovo campionato che è tutto e il contrario di tutto, non potevo venire qui per giocare 4 partite all-in. C’è però una possibilità, il pareggio tra Entella e Torres fa sì che non dipende solo da noi. L’obiettivo mio e della squadra è recuperare nelle prossime tre partite 2 punti e andare a Chiavari con il destino nelle nostre mani. Questo dipende anche da noi, non possiamo avere altri rimpianti. Dobbiamo fare quattro vittorie, almeno tre, per capire come arrivare all’ultima. La squadra l’ho trovata bene, gruppo sano, sicuramente dispiaciuto per otto mesi di lavoro con un altro staff, ma con la voglia di raggiungere l’obiettivo con un nuovo gruppo di lavoro”.