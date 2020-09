Liverani si presenta: “Contiamo su Karamoh e Gervinho. Dobbiamo sostituire i gol di Caprari e Kulusevski”

Si è presentato ufficialmente allo stadio di Tardini Fabio Liverani, nuovo allenatore dei ducali: “Ho tante emozioni, il Parma è una società dal passato glorioso. La rinascita dalla D alla A è stata importante e D’Aversa ha fatto un lavoro eccelso. Per ora posso dire questo, ma alle parole preferisco sempre il riscontro del campo”. Poi un pensiero sulla stagione che verrà e sulla rosa ha disposizione: “La difesa sarà a quattro e il centrocampo a tre, poi per l’attacco vedremo. Abbiamo perso gol con le partenze di Caprari e Kulusevski, ora dovremo cercare queste reti con altri interpreti. Preparare un campionato in poco tempo non è facile, ma ad oggi il gruppo è cambiato poco”. Un passaggio anche sulle eventuali cessione della squadra: “Non mi opporrò mai ad una cessione che porti grossi guadagni alla società. Karamoh e Gervinho sono due giocatori importanti e ci contiamo, ma se dovessero arrivare delle offerte congrue per tutti le parti in causa le valuteremo”.

Foto: sito ufficiale Parma.