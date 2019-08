Liverani: “Risultato pesante, ma ho buone sensazioni. Il nostro scudetto è la salvezza”

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta di San Siro contro l‘Inter: “Ci sono dei giocatori che hanno grandi qualità individuali, il risultato è pesante, ma per noi non cambia nulla. Dobbiamo fare 40 punti, volevo vedere come la squadra reagiva nei momenti di difficoltà. Vado voi con buone sensazioni, lottiamo per la salvezza e la possiamo conquistare anche all’ultima giornata. Il nostro scudetto è la salvezza. Avevamo provato determinate situazioni tattiche, ma il passo di Asamoah e Candreva oggi è stato differente rispetto a Rispoli e Calderoni. E quindi abbiamo sofferto. Siamo in fase di rodaggio anche noi, con diversi giocatori nuovi. Ma ripeto: mi interessava vedere oggi soprattutto la mentalità in uno stadio come San Siro”.

Foto: zimbio