Liverani presenta la sfida contro il Cagliari: “Ci sarà da soffrire, ma abbiamo bisogno di punti”

Alla vigilia della sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie A tra Cagliari e Lecce, il tecnico dei salentini, Fabio Liverani, ha presentato la gara in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Le insidie sono tante, non ci scordiamo che il Cagliari è stata la vera sorpresa del girone di andata. Ha una rosa importante, creata per fare qualcosa di più della salvezza. Nainggolan è il top player, ma ci sono anche Simeone, Joao Pedro, Nandez, Rog. È un mix tra giocatori giovani ed esperti. Sono compatti, l’allenatore mette bene in campo i suoi. Per noi ci sarà da soffrire, li rispettiamo, ma abbiamo bisogno di fare punti”.

FOTO: Twitter Lecce