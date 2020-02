Liverani: “Perdere con la Roma ci può stare, ma li abbiamo aiutati a vincere”

A margine del match contro la Roma ha parlato il tecnico del Lecce Fabio Liverani.

“Perdere a Roma ci può stare, ma noi li abbiamo aiutati a vincere. Il dispiacere è aver apparecchiato i primi due gol. Ero sicuro che avremmo creato, perché abbiamo la forza per dare fastidio a tutti. Subire il gol sicuramente un po’ ci ha tagliato le gambe e avevamo troppe assenze per gestire la partita come abbiamo fatto a Napoli. L’avevamo costruita più di gamba oggi e abbiamo peccato anche in questo. Nella ripresa ho chiesto di avere più coraggio e personalità. Ci vuole quella personalità per capire che si può driblare o rubare palla a un giocatore della Roma. Abbiamo pagato gli errori tecnici e poi è subentrata un pizzico di paura”.

Foto: Twitter ufficiale Lecce