Liverani: “Pagati gli errori. Ci servono un trequartista, una mezzala e un difensore”

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 2-0 contro il Parma: “Stiamo cercando di integrare la rosa con calciatori diversi rispetto a quelli che abbiamo. Facciamo un po’ fatica nelle due fasi e si rischia di giocare per poi prendere gol sbagliando la fase di non possesso. Oggi abbiamo fatto una buona partita fino al gol. Non abbiamo avuto paura di giocare, anche con la giusta personalità. Gli episodi in questa categoria fanno la differenza. Abbiamo preso gol su un recupero vicino alla bandierina dubbio e poi questi errori si pagano. Che giocatori cerchiamo? Un difensore che vada a completare il reparto con caratteristiche diverse rispetto a Lucioni e Rossettini. Una mezzala di grande fisicità e quantità, magari che possa fare area-area e un trequartista con determinate caratteristiche, che ci dia anche gli inserimenti e la possibilità di fare assist con l’ultimo passaggio che ci sta mancando. Gli attaccanti li abbiamo, ognuno con qualche problema. Il mio augurio è poterli allenare tutti continuativamente”.

Foto: screenshot Youtube Serie A