Liverani: “Oggi sono contento, abbiamo creato molte occasioni. La salvezza non è irraggiungibile”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Lecce Liverani ha commentato il pareggio in casa del Cagliari: “Abbiamo fatto un’ottima gara, di personalità e di calcio. Abbiamo creato occasioni limpide per andare in vantaggio e oggi sono contento da una parte perché la squadra ha risposto ed è viva. Non pensavo di essere salvo ora ma l’importante è che i ragazzi abbiano ritrovato l’idea di calcio. Sono sicuramente fiducioso. Le prossime tre gare sono fondamentali e l’obiettivo è a pochi punti e non è irraggiungibile. Mi sono dato come limite il triplice fischio di Lecce-Brescia quando ne mancheranno tre.”

Foto: profilo twitter Lecce