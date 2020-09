Liverani: “Oggi era un allenamento, dobbiamo lavorare per arrivare pronti alla gara contro il Napoli”

Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo l’amichevole contro l’Empoli. Queste le sue dichiarazioni: “Io credo che quello di oggi per noi era un allenamento, abbiamo fatto 7-8 allenamenti insieme e non di più. Ci sono calciatori come Inglese e Grassi che non facevano 90′ da ottobre, Gervinho che è arrivato un po’ dopo, alcuni calciatori che in linea difensiva non avevano mai giocato insieme come Darmian e Bruno Alves. Quello che per noi è stato importante è stato il minutaggio, è stato fare fatica, è stato creare delle difficoltà. Avevamo di fronte una squadra di livello, più brillante, ma non era questo il nostro obiettivo ad oggi che è il 6 settembre: il nostro obiettivo è arrivare mediamente preparati al 20 settembre per mantenere una condizione importante per tutto il campionato.”

Foto: sito ufficiale Parma