Liverani: “Non possiamo essere contenti, abbiamo lavorato per due settimane e abbiamo tanti stimoli nell’affrontare il Frosinone”

Il tecnico del Cagliari, Liverani, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Frosinone. Di seguito le sue parole: “Non possiamo essere contenti, abbiamo lavorato per due settimane e abbiamo tanti stimoli nell’affrontare la prima della classe, una squadra che non ha mai perso, un banco di prova importante. I ragazzi hanno fatto due settimane di allenamento buone. Pavoletti è rientrato, Galdaniga e Falco lavorano parzialmente con la squadra, ma non penso ci saranno col Frosinone. Mancosu ancora non è al 100%, è con noi ed è importante la sua presenza, ma ancora dobbiamo valutare in minutaggio.”

Foto: Cagliari Liverani