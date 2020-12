Liverani: “Nel secondo tempo ci siamo disuniti, sapevamo che la partita sarebbe stata così. Brunetta ha bisogno di tempo per adattarsi”

Fabio Liverani, tecnico del Parma, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 ottenuto col Benevento:

“La partita oggi era questa, sapevamo che il Benevento avrebbe messo 10 uomini dietro la linea della palla, con Lapadula a lavorare sul play avversario. Chiedevo velocità di esecuzione quando c’era un buco nella linea avversaria.

Giocate individuali negli ultimi metri, oggi solo questo si poteva fare, l’abbiamo fatto meglio nel primo tempo, poi c’è stata un po’ di confusione e ci siamo disuniti. Questa è una cosa che non va bene.

Karamoh? Ha fatto una gara ordinata, ho inserito Brunetta per darmi qualcosa in più ma non è facile per questi ragazzi. Sono giovani e vengono da fuori, hanno bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano”.

Foto: Sito ufficiale Parma