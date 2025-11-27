Liverani: lo avevano “esonerato” ma lui non lo sapeva. Ora solo fatti per la Ternana

Ricordate la storia di Fabio Liverani? A Terni lo avevano “esonerato”, trovata a sorpresa di qualche media, peccato che lui non lo sapesse semplicemente perché non c’era il minimo fondamento. Infatti, non lo hanno esonerato anche se poche ore prima avevano sentenziato. La Serie C è un pianeta complicatissimo dove serve unità di intenti e molta pazienza. Servono sopratutto dirigenti bravi, direttori sportivi competenti, non maghi o improvvisatori. Liverani ha risposto con i fatti, la prestazione contro la Juventus Under 23 è stata – vittoria a parte – di livello. Quando si dà fiducia a un allenatore, bisogna fare in modo che sia trasmessa con i fatti e non a chiacchiere. Anche perché poi si rischiano brutte figure, soprattutto da parte di chi dovrebbe avere la responsabilità dell’area tecnica senza essere un nemico in casa. A Liverani resta il lavoro piuttosto che tante chiacchiere, normale che l’obiettivo debba essere quello di fare uscire Terni dall’inferno della Serie C.

Foto: sito Salernitana