Ci sono allenatori che pensano a lavorare e basta. Fabio Liverani è l’esempio inequivocabile di un tecnico che preferisce i fatti alle parole, i risultati sono talmente chiari che servono pochi commenti. Liverani non si è fasciato la testa dopo due sconfitte con suo Lecce, ha utilizzato la sosta per rimettere ordine, ha sbancato Torino con una prestazione ricca di contenuti. Ci sono gli allenatori che cercano alibi sempre, ce ne sono altri che utilizzano ogni seduta di allenamento per trasmettere fiducia, convinzione e idee. Il Lecce non si è certo salvato con la bella vittoria in casa del Toro, ma ha cancellato paturnie e depressioni. Liverani l’imprevedibile: è lui il top del Lecce.

Foto: Twitter ufficiale Lecce