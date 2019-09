Liverani: “La sosta ci ha aiutato. VAR? Avrei dato più il secondo rigore che il primo”

Dopo la vittoria del suo Lecce a Torino per 2-1, il tecnico giallorosso Fabio Liverani è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo giocato le prime due partite solo a tratti. Con l’Inter era ingiocabile, con il Verona abbiamo pagato l’emozione dell’esordio in casa. La sosta ci ha aiutato. Non abbiamo possibilità di difenderci con questa squadra. Dobbiamo crescere, ma l’attacco è l’unico nostro modo di cercare punti. La squadra ha mostrato personalità e qualità. VAR? Si vive con l’adrenalina di una partita finita e che può trasformarsi in dispiacere. Non riesco a capire ancora bene quali siano le interpretazioni. Anche il rigore su Zaza è stato generoso. Accetterò sempre le decisioni, positive o negative. Lo abbiamo voluto e adesso bisogna rispettarlo. Dobbiamo abituarci e commento con molta serenità. Avrei dato più il secondo rigore che il primo”.

Foto: zimbio