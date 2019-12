Liverani: “La pausa è vitale per noi, squadra troppo rilassata. Mercato? Ci saranno 4-5 acquisti”

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, è intervenuto in conferenza stampa a margine della sconfitta subita in casa contro il Bologna per 3 a 2: “La pausa in questo momento per noi è vitale a livello mentale. Abbiamo fatto tanto sforzo in questa categoria, abbiamo pagato il fatto di non avere giocatori in buone condizioni. Non siamo arrivati nell’ultimo trittico in maniera giusta. Anche oggi abbiamo fatto molta difficoltà, abbiamo concesso tanti errori. E una mia squadra non può permetterselo“.

Momento Lecce

“La mia chiave di lettura è che fino a quando eravamo nella grande zona pericolo la squadra aveva buoni approcci. Essersi tirati troppo velocemente fuori da questa zona, ci ha causato il pensiero di poter giochicchiare in campo. Sotto tanti punti di vista è fondamentale staccare, speriamo questa settimana libera li faccia ricaricare. Vorrei ritrovare la ‘mia’ squadra, con la sua personalità. Soffriamo maledettamente tutte le volte che non giochiamo”.

Mercato

“È già stato pattuito con la società. Abbiamo tante difficoltà, ma una delle cose migliori è il rapporto tra me, Meluso e la proprietà. Ci prendiamo oneri e onori, prenderemo 4-5 giocatori”.

Foto: Twitter Lecce