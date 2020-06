Liverani: “La Juventus proverà a sorprenderci per mettere subito la partita in discesa”

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, è intervenuto alla vigilia della gara contro la Juventus in sala stampa. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“La Juventus vive per vincere sempre e comunque. Vorrà chiuderci, sorprenderci e mettere subito la partita in discesa, hanno la qualità e la mentalità per poi gestire le partite. Proverà a fare la partita che spera. Noi dovremo essere bravi nel creagli qualche difficoltà. Dobbiamo farli giocare sporchi, non come vorrebbero loro. La rosa del Lecce è questa, purtroppo giocare ogni tre giorni per noi non è un vantaggio, soprattutto se si aggiungono acciacchi e piccoli infortuni.”