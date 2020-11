Liverani: “Il pareggio è un risultato giusto. La squadra risponde positivamente”

Fabio Liverani, tecnico del Parma, dopo lo 0-0 contro la Fiorentina, ha commentato il pareggio ai microfoni di DAZN. Così l’allenatore dei ducali: “Questa sera si è fatto un possesso palla sterile. E’ un pareggio giusto. E’ evidente che in questo momento avendo davanti un po’ la coperta corta, Inglese nel 2020 ha giocato 2 partite e Cornelius era fuori, noi non avevamo potenziale per cambiare durante la gara. Credo che questa squadra piano piano potrà giocare anche in maniera diversa, creando di più. Purtroppo tra Covid e Nazionali, con la partenza il 25 agosto, abbiamo fatto 3 allenamenti insieme. Non voglio trovare scuse. La squadra mi segue e mi risponde positivamente. Tutti possono diventare titolari in questo gruppo, è stato costruito apposta, noi dobbiamo solo dare tempo ai ragazzi. Su Sohm puntiamo tanto. Tra un mese, un mese un mezzo farò fatica a scegliere gli undici. Serve pazienza, ma noi andiamo avanti con il nostro pensiero. La società mi ha dato tempo e fiducia.”

Foto: sito ufficiale Parma