Liverani: “Genoa? Crocevia importante. L’arbitro e il Var dovranno avere la massima attenzione”

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Genoa. Ecco le sue parole: “Questo è un crocevia importante, chi vincerà si avvicinerà all’obiettivo. Ci tengo a fare una richiesta: dato che il tempo delle partite sta finendo, a livello generale serve massima attenzione da parte di tutte le componenti che giudicano. Dai calciatori all’allenatore, passando per l’arbitro, fino al VAR. Il Genoa è cambiato tanto, a gennaio ha preso molti nuovi calciatori modificando la sua rosa con tanti acquisti d’esperienza. È diverso anche l’allenatore, quindi mi aspetto una sfida che non avrà niente a che fare con l’andata. Noi andremo a Genova per giocare 90 minuti con voglia e umiltà, determinati a continuare a lottare per il nostro obiettivo”.

FOTO: Twitter Lecce ufficiale