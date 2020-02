Liverani: “Gattuso sta ricostruendo alla grande dopo un vero e proprio terremoto. Quando sono arrivato a Lecce ho trovato subito una società importante”

Alla vigilia della trasferta di Napoli è intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Lecce Fabio Liverani per presentare il match.

Di seguito una parte delle sue dichiarazioni.

“Gattuso sta ricostruendo alla grande dopo un vero e proprio terremoto. Insieme all’Inter, a inizio campionato, era l’anti-Juve, ma evidentemente è successo qualcosa. La loro è una squadra forte: per noi resta quasi impossibile, ma sarà fantastico giocare in uno degli stadi più importanti“.

Sul premio vinto.

“Un premio importante, che mi è stato riconosciuto dai colleghi. Ma queste sono soddisfazioni che allargo al mio staff, con cui abbiamo fatto un grande lavoro. Ringrazio tutti, anche squadra, proprietà, città e stampa“.

Sul suo lavoro e l’ambiente.

“Sono pochi gli allenatori che possono fare come me in questa società, per quella che è la mentalità italiana. Quando sono arrivato qui ho trovato subito una società importante: mi hanno messo nelle migliori condizioni per fare questo lavoro. Con il ds Meluso abbiamo lavorato alla perfezione, vincendo scommesse e superando le difficoltà. Ma non mi accontento: bisogna sempre puntare ad alzare l’asticella, perché nel calcio contano i risultati che passano dalla nostra crescita. A Lecce si rema in un’unica direzione, sono sereno“.

Foto: Twitter ufficiale Lecce