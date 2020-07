Liverani: “Futuro? Vedremo a fine stagione, inutile parlare di qualcosa che non esiste. Siamo in calo fisico”

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, ha parlato al termine della gara persa per 1-3 contro la Fiorentina. Ecco le sue parole rilasciate in conferenza stampa: “Abbiamo pagato molto la terza partita a livello fisico, non riusciamo a fare cambi e far respirare i calciatori. Non riusciamo a giocare in continuazione, in molti erano stanchi e purtroppo siamo contati. Alla terza partita di fila può arrivare uno scarico fisico e mentale, e contro squadre con questa qualità lo paghi a carissimo prezzo. Vediamo cosa succede tra Torino e Genoa domani, poi ci prepariamo per lo scontro diretto. Mio futuro rimandato a fine stagione? Credo sia la cosa migliore, non c’è motivo di parlare di qualcosa che non esiste. Il miracolo sportivo è l’unico obiettivo che c’è, dal 3 agosto penseremo poi al resto”.

FOTO: Twitter ufficiale Lecce