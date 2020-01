Liverani: “Fra noi e l’Udinese un abisso a livello fisico. Ci manca esperienza”

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, ha parlato così in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese: “La squadra non aveva iniziato male, poi la partita si è complicata. Il vento non ci ha aiutato. Abbiamo affrontato una squadra fisica e per la nostra costituzione, ciò ci ha messo in difficoltà. Ci mancano incisività e cattiveria. Abbiamo messo in preventivo anche le difficoltà. Nessuno pensava di potersi salvare a gennaio. Ho rivisto la squadra che volevo, dal punto di vista dell’impegno. L’Udinese però ci è stata superiore: fra le due squadre, a livello fisico, c’è un abisso e lo abbiamo pagato. In più sono stati commessi alcuni errori elementari. Ci manca l’esperienza, ma la rosa a disposizione è questa e con questi ragazzi dobbiamo andare avanti”, ha chiuso Liverani.

Foto: screenshot Youtube Serie A