Liverani esonerato: ora c’è anche l’annuncio del Cagliari

Come avevamo anticipato in mattinata, Liverani non è più l’allenatore del Cagliari. A comunicare l’ufficialità della notizia è il Cagliari stesso, che attraverso un comunicato sancisce la fine dell’era Liverani sulla panchina dei sardi: “Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Fabio Liverani dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati sollevati dall’incarico il vice allenatore Cesare Bovo, i collaboratori tecnici Federico Fabellini, Giuseppe Cappello (match analyst) e il preparatore atletico Maurizio Cantarelli. La Società augura a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera”.

Foto: Sito Cagliari