Liverani: “E’ stato un anno particolare, alla squadra non posso rimproverare nulla”

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la sconfitta contro il Parma e la retrocessione in Serie B. Queste le parole del tecnico giallorosso: “Lo scontro diretto col Genoa è stato importante, ma non decisivo perché poi abbiamo avuto un paio di occasioni, a Cagliari principalmente. Così come a Bologna, con la partita ripresa e poi persa. Il nostro è stato un anno particolare, un’esperienza per tutti. Ma alla squadra non posso recriminare nulla, ha fatto qualcosa di straordinario e ha giocato a calcio su tutti i campi d’Italia. La gente deve essere orgogliosa. Poi faremo le valutazioni a mente fredda. Nicola? In bocca al lupo a lui, gli faccio complimenti per il risultato che ha acquisito, gli auguro di poter rimanere sulla panchina del Genoa. Chiuso un ciclo? Non significa questo, la notte di riflessione serve perché ci sono emozioni forti e serve essere a mente fredda. Io non lavoro per la categoria, lavoro per fare calcio e dove posso esprimere le mie idee”.

Foto: twitter Lecce