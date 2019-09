Liverani: “Contro la Spal servono tecnica e aggressività. Tachsidis non convocato”

Reduce dalla sonora sconfitta casalinga contro il Napoli, il Lecce sarà ospite della Spal domani nella quinta giornata di Serie A. Alla vigilia del match, il tecnico giallorosso Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa: “L’unico a non far parte del gruppo sarà Tachtsidis, per gli altri valuteremo. Oggi ha l’ecografia di controllo per l’affaticamento post-partita. Ha un dolore alla coscia, valuteremo. Anche per gli altri (Lapadula e Farias, ndr) cercheremo di capire se potranno essere della gara. Contro il Napoli non siamo stati bravi tecnicamente, a differenza della gara vinta sei giorni prima a Torino. La Spal ha tre punti come noi, ce la giocheremo senza ansie. Li affronteremo con la tecnica, che per noi è fondamentale. Servirà anche molta aggressività, oltre che attenzione e appunto tecnica. Se manterremo ordine e compattezza, potremo fare risultato. Tutti i componenti della rosa hanno bisogno di mettere minuti nelle gambe, dobbiamo gestire le energie. Gioca chi è in forma. Tabanelli per esempio ha svolto tutta la preparazione, ma non meritava il posto da titolare nelle prime giornate. Poi si è riscattato e ora vuole tenersi stretta la maglia. Imbula sarà convocato ed è disponibile a scendere in campo. Meccariello è in gruppo, ma non è ancora pronto per giocare. Benzar deve pensare solo a lavorare, è sulla buona strada e soprattutto sta conoscendo sempre meglio la lingua“.

Foto: colpoditaccoweb.it