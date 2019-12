Liverani: “Commettiamo sempre gli stessi errori, contento per la reazione”

L’allenatore del Lecce, Fabio Liverani, è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio per 2 a 2 ottenuto in casa contro il Genoa: “Dobbiamo fare quarantacinque minuti di riscaldamento. Faccio a fatica immaginare sia un problema d’orario, sta diventando una continuità questi primi venti-venticinque minuti regalati agli avversari“.

Cambi decisivi

“Chi entra dopo, in questo periodo, dà qualcosa in più. Falco non aveva i novanta minuti, Farias non più di trenta. Adesso ci alleniamo con continuità, chi andrà a tremila all’ora da qui a venerdì giocherà a Brescia”.

Arbitraggio

“Per me l’unico errore dell’arbitro è il recupero. Il primo gol incassato mi pare regolare. A parte i tre di recupero, è stato impeccabile”.

Babacar

“Giovedì e venerdì abbiamo fatto sia una fase di non possesso che dei flussi: forse nella prima mezzora qualcuno ha premuto il tasto reset. Non solo lui, nel primo tempo hanno giocato tutti male. C’è tanto da migliorare, vorrei riuscire a prendere gol con errori diversi”.

Momento Lecce

“Se parliamo di occasioni, sono due punti persi. Se vediamo il primo tempo, sono due punti guadagnati. Mi è piaciuta la reazione, ma ci manca il gestire gli eventi: bisogna indirizzarli. Non riuscire a capire nel finale, contro una squadra in nove, cosa fare col pallone mi preoccupa”.

Foto: Twitter Lecce