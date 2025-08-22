Liverani chiama il Football Video Support: prima volta storica in Serie C

22/08/2025 | 22:19:40

Fabio Liverani, allenatore della Ternana, è diventato il primo allenatore a giocarsi la chiamata per chiedere la revisione di un’azione in una partita, sfruttando il Football Video Support, introdotto per la prima volta solo in Serie C e che permette agli allenatori di effettuare due chiamate al VAR su episodi dubbi. Il cronometro segna il minuto 29′ del match contro il Livorno, prima della stagione, e il tecnico rossoverde ha richiesto l’espulsione di un giocatore del Livorno per un fallo commesso su Tito. Il direttore di gara Gianquinto ha però respinto la chiamata dell’arbitro e ha deciso di non espellere Mawete. A quel punto è rimasta una sola chiamata a disposizione di Liverani, che in caso di esito positivo avrebbe conservato un ulteriore gettone.

Foto: sito Salernitana