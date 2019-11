Liverani: “Andava espulso solo Olsen, al Cagliari concesso un mezzo rigore”

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro il Cagliari: “Oggi noi abbiamo giocato a calcio creando dieci occasioni da rete, mentre il nostro portiere non ha fatto mezza parata. Loro hanno avuto solamente un mezzo rigore, che con il Var può starci, e una ripartenza. Dalla terza giornata siamo fuori dalla zona rossa e il nostro obiettivo è starci fino alla fine. Tranne Bergamo, abbiamo sempre fatto bene: anche oggi non avremmo meritato la sconfitta. Noi dobbiamo sopperire ad alcuni limiti tecnici con il gioco e l’organizzazione, i giocatori di qualità li abbiamo avuto poco a disposizione. Le gare sono fatte di episodi: abbiamo fatto bene, poi su un cross innocuo abbiamo preso il primo gol, come su un cross innocuo abbiamo subito la seconda rete. Abbiamo comunque continuato a giocare, non buttando mai via la palla. Della mia squadra sono felice ed orgoglioso: il 24 maggio avremo raggiunto il nostro obiettivo. Lapadula? Andava espulso solamente Olsen. Non capisco come mai sia caduto in terra il portiere del Cagliari. Il calendario? Viviamo partita dopo partita”, ha chiuso Liverani.

Foto: screenshot Dazn