Liverani: “A Parma è stata una stagione storta fin dall’inizio. Donnarumma? Dispiace perderlo”

Stupito da Di Francesco al Verona?

“No, non mi stupisce. È un allenatore tra quelli che, come me, la stagione scorsa hanno fatto fatica. Tutti quelli che hanno cambiato nella stagione del Covid abbiamo fatto abbastanza fatica. A Parma le cose sono andate sempre peggiorando, è stata una stagione nata storta con tante problematiche, altre situazioni sono andate meglio: Di Francesco viene da una stagione negativa ma ha fatto bene a Roma e Sassuolo, probabilmente si sposa bene col calcio del Verona, vedremo come andrà”.