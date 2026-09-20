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Livakovic parla del suo esordio: “Siamo come una famiglia. È molto semplice adattarsi qui”

20/09/2026 | 14:00:49

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Il portiere del Barcellona, Dominik Livakovic, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole sull’esordio in maglia blaugrana:
“Fin dal primo giorno ho avuto Dani Olmo al mio fianco. Ho giocato con lui alla Dinamo Zagabria sei o sette anni fa. È stato facile perché sono tutti giovani e siamo come una famiglia. È molto semplice adattarsi qui. Anche l’allenatore dei portieri, Joan, e Tek sono persone fantastiche. Oggi Tek ha parlato molto con me, così come l’allenatore. Mi hanno semplificato il lavoro”.
Foto: sito Barcellona