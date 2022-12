Livakovic para tutto, il Brasile non sfonda. Un’ottima Croazia va ai supplementari

La prima frazione di gioco tra Brasile e Croazia è stata abbastanza monotona a livello di occasioni. Le due squadre hanno tenuto ritmi alti per praticamente tutto il primo tempo, con la squadra di Dalic che ha limitato le sfuriate degli attaccanti brasiliani, grazie ad una diga in difesa che ha retto benissimo gli urti di Neymar, Vinicius, Raphinha e Richarlison, che non si sono mai resi pericolosi davvero. La Croazia ha saputo pazientare e cercare di ripartire quando il Brasile era scoperto, creando qualche preoccupazione ad Alisson ma nessun effettivo pericolo. Nel secondo tempo il Brasile si rende più pericoloso con Neymar e Paqueta su tutti. Per sfortuna dei verdeoro, Livakovic, autore di una partita da urlo, salva a più riprese la porta del Brasile, due volte su Neymar e poi con un miracolo clamoroso su Lucas Paquetà. Rispetto alla prima frazione, il secondo tempo è stato leggermente più dinamico, con la Croazia che si è chiusa nella propria metà campo limitandosi a difendere. Qualche pecca di attenzione in alcune occasioni per la Croazia, ma per sua fortuna in porta c’è Livakovic, che ha parato l’impossibile.

Foto: Instagram Brasile