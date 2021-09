Lituania, il vice allenatore: “Sarà una festa per noi giocare contro i campioni d’Europa”

Il vice commissario tecnico della Lituania, Tomas Razanauskas, che domani sostituirà in panchina il ct Valdas Ivanauskas (positivo al Covid) nella conferenza stampa di viglia della gara contro l’Italia, valida per le qualificazioni al Mondiale di calcio 2022, ha così presentato la sfida: “Domani ci aspetta una partita dura, cercheremo di dare tutto, prendere il massimo e vediamo cosa succederà. Sarà una festa per noi e sarà bello provare a giocare contro i Campioni d’Europa in carica”.

Foto: Logo Lituania