Il CT della Lituania, Valdas Ivanauskas è risultato positivo al Covid. Il tecnico non potrà essere in panchina mercoledì sera a Reggio Emilia nel match contro l’Italia per la gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. In panchina al suo posto ci sarà il suo assistente, Tomas Razanauskas.

