Lite tra Son e Lloris in mezzo al campo. Mourinho: “E’ stato bellissimo”

Il tecnico del Tottenham, Josè Mourinho, è stato interpellato nel post gara di Tottenham-Everton in merito alla lite scoppiata in mezzo al campo tra i suoi due calciatori Son e Lloris. Il primo commento del tecnico è stato alquanto ambiguo: “E’ stato bellissimo“.

Lo Special One ha poi aggiunto: “Se c’è da incolpare qualcuno, prendetevela con me. Sono stato molto critico con i miei ragazzi, dicendogli che non stavano dando il meglio. Ho detto loro di mostrare lo spirito di squadra, anche essendo più cattivi se necessario: ed è quello che è successo. Il mio è un gruppo unito, dopo la strigliata sono seguiti gli abbracci.”

Foto: Twitter ufficiale Tottenham