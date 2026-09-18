Lite Paredes-Gavi: la FIFA respinge il ricorso della Federazione spagnola. Il blaugrana salterà l’Inghilterra
18/09/2026 | 11:28:00
In attesa delle convocazioni di Luis De La Fuente, in arrivo quest’oggi, la Spagna dovrà fare a meno, nella prima partita di Nations League contro l’Inghilterra a Wembley, di Gavi. Se il centrocampista del Barcellona dovesse essere convocato dal CT spagnolo, salterebbe la gara d’esordio. Infatti, la FIFA ha respinto il ricordo della RFEF, la Federazione calcistica spagnola, a seguito dell’espulsione rimediata da Gavi al termine della finale dei Mondiali dello scorso 19 luglio. In quell’episodio, Leandro Paredes spinse Gavi fino a farlo cadere per terra, prendendosela anche con Eric Garcia. Se l’argentino è stato squalificato per 10 giornate, il blaugrana ne dovrà scontare soltanto una, oltre a una multa da 30.000 dollari.
Foto: Instagram Gavi