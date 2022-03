L’Italia vince la sfida tra deluse: battuta la Turchia, decisivo Raspadori

È l’Italia ad avere la meglio al termine della malinconica partita tra deluse. Gli Azzurri passano 2-3 in Turchia grazie alla doppietta di un ispirato Raspadori e al colpo di testa di Cristante, sempre decisivo sugli inserimenti da calcio piazzato. Di Ünder (che ha aperto le danze della partite) e Dursun le reti dei padroni di casa. Una consolazione che consolazione non è: l’Italia vince, ma non c’è spazio per i sorrisi.

Foto: Twitter Euro 2020