L’Italia vince ancora contro la Turchia: Scamacca, Calafiori e Pio Esposito firmano il 3-1 degli azzurri

05/10/2026 | 22:36:40

Vincono anche la partita di ritorno (3-1) contro la Turchia gli azzurri di Roberto Mancini. Un primo tempo equilibrato tra Italia e Turchia, con gli azzurri che, nonostante il minor numero di occasioni create, sono riusciti a trovare la rete del vantaggio al 26′ con Scamacca. Nonostante il gol, ha continuato a prevalere l’equilibrio tra le due squadre, che sono così tornate negli spogliatoi.

Il secondo tempo è continuato sulla falsariga del primo, con i turchi che, però, con il passare dei minuti si sono fatti sempre più aggressivi, fino a trovare la rete del pareggio al 61′ con Simir. La gioia degli ospiti, però, è stata di breve durata: infatti, al 65′, l’Italia è tornata in vantaggio con la rete di Calafiori. Ci ha pensato Pio Esposito, all’87’, a chiudere il match, segnando la terza rete dell’Italia.

Foto: X Italia