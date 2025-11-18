L’Italia Under 21 si riscatta. Vittoria in rimonta per 4-1 in Montenegro
18/11/2025 | 20:22:38
L’ Italia Under 21 riscatta il ko contro la Polonia e vince 4-1 in casa del Montenegro. Successo in rimonta per gli azzurrini di Baldini. In vantaggio i fatti vanno i padroni di casa che segnano al 37′ con Mrvaljevic. Il solito Pisilli al 41′ pareggia per l’Italia. Nella ripresa, prende il largo l’Italia che vince con un gol di Dagasso al 60′. Un gran gol di Camarda mette la gara al sicuro al 64′. Al 74′ il 4-1 di Fini. Buona vittoria per l’Italia che sale a 15 punti, a -3 dalla Polonia in vista del confronto diretto di marzo in terra italiana.
Foto: x Azzurri