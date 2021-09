L’Italia Under 21 batte di misura il Montenegro: decide Colombo

A Vicenza l’Italia Under 21 del Ct Nicolato ospita il Montenegro, gara valida per le Qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.

Primi 45′ che terminano a reti bianche, nonostante il forcing degli Azzurrini. Il gol decisivo lo segna Colombo al 53′, cross di Bellanova dalla destra e l’attaccante controlla e batte Ivezic con una conclusione rasoterra.

Nella fase finale del match ci sono le chance di chiudere il match, ma non vengono concretizzate. Nel recupero Carnesecchi si fa trovare presente e nega il pari ai montenegrini. Vittoria importante per l’Italia, a confermare le buone indicazioni emerse nel facile 3-0 al Lussemburgo di alcuni giorni fa.

Foto: Twitter Azzurri